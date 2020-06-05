POLİTİKA

Erdoğan uyardı: Tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşları maske-mesafe-temizlik kurallarına uymaya çağırarak, "Kurallara uyulmazsa sokak kısıtlaması gibi tedbirleri tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır." dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenle İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından 10 ilde hizmete giren Millet Bahçeleri'ne video konferans yoluyla canlı bağlantı yaparak orada hazır bulunan yetkililerle konuşma yaptı.

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