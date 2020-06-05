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14 yaşındaki kızı hamile çıkan anne Esra Erol'da yakalandı

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programında korkunç bir olay ifşa oldu. Bir annenin 14 yaşındaki kızını hamile kaldığı için evlendirdiği ortaya çıktı. Canlı yayına gelen ekipler anneyi gözaltına aldı.

ATV ekranlarından yayınlanan Esra Erol'un canlı olarak sunduğu programda bu gün şoke eden bir gelişme yaşandı. Rafet Demirel 16 yaşındaki kızını aramak için Esra Erol'un programına katıldı. Canlı yayına katılan anne Hamide Hanım 16 yaşındaki kızını "Kızımı babası yüzünden evlendirdim" dedi. Ancak kızın evli bir adamla imam nikahlı olduğu öğrenildi. 

14 yaşındaki kızı hamile kaldı

Daha sonra ortaya çıkan görgü tanıklarının anlatımı sonrası annenin 14 yaşındaki kızını da hamile kaldığı için para karşılığı evlendirdiği ortaya çıktı. 

Canlı yayırda gözaltı
Bu gelişmeler sonrası Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri canlı yayına gelerek anne Hamide hanımı ifadesi alınmak için karakola götürüldü. Ayrıca annenin dünkü ifadesinde yalan bilgiler verdiği ortaya çıktı.

16 yaşındaki ve 14 yaşındaki iki kız kardeş sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındı.

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