YEREL

Virüse aldırmayıp halay çektiler

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanması beklenen sosyal mesafe ve maske kuralları Kayseri'deki asker uğurlama eğlencesinde yok sayıldı. Kurallara aldırış etmeden eğlenen grubun birbirine sarılarak halay çekmesi ise görenlere 'pes' dedirtti.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Kadir Has Spor Salonu’nun arkasında bulunan otopark alanında toplanan yaklaşık 30 kişi, arkadaşlarını askere uğurlamak için eğlence düzenledi. Müzik eşliğinde eğlenen gençler, tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüse aldırış etmedi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan gençler halay çekip, yaklaşık 1 saat kadar bu şekilde eğlendikten sonra alandan ayrıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kocası yüzünü bıçakla paramparça etti
İdlib'de zırhlı ambulansa yapılan saldırıda bir asker şehit oldu
Ali Koç'tan TFF Başkanı Özdemir'e yaylım ateşi
CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un oğlundan sosyal medyayı sallayan video
Otomobilin ineğe çarpma anı saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma yasağı iptal Erdoğan son dakika bilgisi paylaştı
14 yaşındaki kızı hamile çıkan anne Esra Erol'da yakalandı
Esra Erol'da Ezgi ve Hüseyin evlenecek mi son gelişme
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan bir hastanede 106 ceset bulundu
Babalar günü bu pazar mı 2020 babalar günü hangi gün olacak?