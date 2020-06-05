Sosyal medya CHP'li vekilin oğlunu konuşuyor

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un oğlu Ali Hikmet Torun'un sosyal medyaya düşen bir videosu olay oldu.

Görüntülerde ölümünü ülkücü olduğunu belirten Ali Hikmet Torun, Ülkücü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın fenomen ezgisi "Ölürüm Türkiyem"e eşlik ederken bozkurt işareti yapıyor.

"Devlet Bahçeli ağamızdır. Yol kesmez, baş keseriz"

Alkollü olduğu iddia edilen Ali Hikmet Torun, videodaki konuşmasında 2023 seçimlerinde MHP birinci sıra Ordu milletvekili adayı olacağınını söylerken “Devlet Bahçeli ağamızdır. Yol kesmez, baş keseriz baş!” ifadelerini kullanıyor.

Seyit Torun'dan açıklama

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, oğluyla ilgili twitter'dan açıklama yaptı. İşte Torun'un o açıklaması;

"Gençlerin yıllar önce keyifli anlarında birbirleriyle şakalaştıkları bir videoyu siyasete alet edenlere, bir baba olarak ne demeliyim? Partimizin üyesi olan ve tüm çevresince sıkı CHP'li bilinen oğlumdan özür diliyorum."