MEDYA

Sosyal medya CHP'li vekilin oğlunu konuşuyor

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un oğlu Ali Hikmet Torun, sosyal medyada yayınladığı bir videoda 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını açıp 'Tanrı Türkü korusun' diye bağırdı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un oğlu Ali Hikmet Torun'un sosyal medyaya düşen bir videosu olay oldu.

Görüntülerde ölümünü ülkücü olduğunu belirten Ali Hikmet Torun, Ülkücü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın fenomen ezgisi "Ölürüm Türkiyem"e eşlik ederken bozkurt işareti yapıyor.

"Devlet Bahçeli ağamızdır. Yol kesmez, baş keseriz"

Alkollü olduğu iddia edilen Ali Hikmet Torun, videodaki konuşmasında 2023 seçimlerinde  MHP birinci sıra Ordu milletvekili adayı olacağınını söylerken “Devlet Bahçeli ağamızdır. Yol kesmez, baş keseriz baş!” ifadelerini kullanıyor.

Seyit Torun'dan açıklama

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, oğluyla ilgili twitter'dan açıklama yaptı. İşte Torun'un o açıklaması;

"Gençlerin yıllar önce keyifli anlarında birbirleriyle şakalaştıkları bir videoyu siyasete alet edenlere, bir baba olarak ne demeliyim? Partimizin üyesi olan ve tüm çevresince sıkı CHP'li bilinen oğlumdan özür diliyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kocası yüzünü bıçakla paramparça etti
İdlib'de zırhlı ambulansa yapılan saldırıda bir asker şehit oldu
Ali Koç'tan TFF Başkanı Özdemir'e yaylım ateşi
CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Virüse aldırmayıp halay çektiler
Otomobilin ineğe çarpma anı saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma yasağı iptal Erdoğan son dakika bilgisi paylaştı
14 yaşındaki kızı hamile çıkan anne Esra Erol'da yakalandı
Esra Erol'da Ezgi ve Hüseyin evlenecek mi son gelişme
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan bir hastanede 106 ceset bulundu
Babalar günü bu pazar mı 2020 babalar günü hangi gün olacak?