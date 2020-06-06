POLİTİKA

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek: HDP kapatılırsa Kürtler büyük bir oh çekecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir programda, vekilliği düşürülen isimlerle ilgili açıklama yaptı. Perinçek HDP'nin kapatılması durumunda Kürtlerin de nefes almaya başlayacağını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CNN Türk canlı yayınında Akıl Çemberi programına katıldı.

HDP'li iki ismin milletvekilliğinin düşürülmesinin tartışıldığı programda; Perinçek, HDP konusundakini fikrini açık bir şekilde ortaya koydu.

Karşıda Amerika var, Fransa var, İsrail var

Doğu Perinçek, "Topyekün bir mücadeleyle PKK sorununu çözebiliriz. Karşıda Amerika var. Hatta Fransa var. İsrail var. Bu güçlere karşı sadece Mehmetçik'i görevlendirerek polisi görevlendirerek sonuç alınamaz.

Kürt vatandaşlarımız rahatlayacak

O nedenle topyekün; devlet ve millet her cephede... Yalnız silahlı cephede değil. Meclis'e de sokmayacağız belediyeler de olamaz. Kürt vatandaşlarımız da rahatlayacak, özgürleşecek.

HDP kapatılsın oh sesi duyacağız

Emin olun bugün kapatılsın HDP, en çok sevinecek olanlar; Güneydoğu'da yaşayanlar... Hakkari'de, Mardin'de Urfa'da, Muş'ta, Bitlis'te Bingöl'de... En başta Kürt vatandaşlarımız olacak. Oradan bir 'oh' sesini birlikte duyacağız. Bunu ben biliyorum.

HDP'ye PKK'ya devlet bütçesinden 90 milyon lira 

HDP'nin kapatılması köklü çözümdür. HDP'ye PKK'ya 90 milyon TL her yıl devlet bütçesinden veriliyor. Bu ne biçim çıkmazdır. Nasıl büyük bir paradokstur." ifadelerini kullandı.

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