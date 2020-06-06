POLİTİKA

Cemil Çiçek'ten af açıklaması: Adaletsizlik var

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, hükümetin çıkarmış olduğu af yasasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Affın tabiatında bir adaletsizlik var. Hukuka uyan adam bunlardan zarar görüyor" eleştirisini yöneltti.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in af kanunu ile ilgili yaptığı açıklamalar gündemin üst sıralarına yerleşti.

Cemil Çiçek'in af yasası ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Af, adalet kavramını ciddi ölçüde aşındırıyor"

Cumhuriyet kurulalı iki senede bir af çıkmıştır. Öyle olunca devlet itibar kaybediyor, kurumlar aşınıyor. Hak hukuk kavramı aşınıyor. Kanuna nizama uyan adam bunlardan zarar görüyor. Affın tabiatında bir adaletsizlik vardır. Devletin birinci görevi rejim ne olursa olsun teorik olarak adaleti tesis etmektir, af ise adalet kavramını ciddi ölçüde aşındırıyor.

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