GÜNCEL

Kendini sterilize etmeye çalışırken kafasını ateşe verdi

Mısır’da bir berberde, kafasını sterilize etmek isteyen müşteri ilk önce kafasına dezenfektan sıktı daha sonra kafasını ateşe verdi.

Mısır’ın başkenti Kahire’de berber dükkanına gelen bir müşterinin sterilizasyon işlemi kontrolden çıktı. Kafasını sterilize etmek isteyen müşteri kafasını ateşe verdi. Şubat ayında meydana geldiği öğrenilen olayda kafasına dezenfekten sıkan müşteri daha sonra, kafasına dezenfekten sıktığını unutarak kafasına çakmak tuttu. Adı açıklanmayan müşterinin kafası kısa sürede alev topuna döndü. Müşterinin yanı başında bir diğer müşteri ile ilgilenen berber de, durumu kısa sürede fark ederek müşteriye müdahale etti. Ani hareketi ile takdir toplayan berber, bir faciayı engelledi. Müşterinin, bakterilerin yok olması için çakmağı kafasına bilerek tuttuğu ifade edildi.

Müşterinin yaşadığı panik ve korku berber dükkanının kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüler, Arap medyasında kısa sürede en çok izlenenler arasında yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, Antalyaspor maçında yok
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Hafter'e bir darbe de sağ kolundan! İstifa etti UHM'ye birleşme çağrısı yaptı
Emlak Konut konut kampanyasında bir indirim daha yaptı! 38 bin TL cepte kalacak
Ağrı'da açılışa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörün üzerine harç döküyoruz
Libya Ordusu milislerin işgalindeki bölgeleri kurtarmak için 'Zafer Yolları' harekatı başlattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek: HDP kapatılırsa Kürtler büyük bir oh çekecek
Malatyalı hoca "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada deprem yaşandı
Sokağa çıkma yasağı iptal Erdoğan son dakika bilgisi paylaştı
Pütürge depremi güvenlik kamerasında
Malatya’da canlı yayında depreme yakalandı
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi
Filistin’de 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
Babalar günü bu pazar mı 2020 babalar günü hangi gün olacak?