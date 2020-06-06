Sigara vermeyen gence şehrin göbeğinde dehşeti yaşattılar

Yaşanan kavga ve bıçaklanma anları güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün Manavgat ilçesi Atatürk Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanında bir arkadaşıyla birlikte Atatürk Kültür Merkezi önüne gelen Serkan D. isimli genç bankta bir arkadaşıyla birlikte oturmakta olan yabancı uyruklu Shaykh Omar’dan sigara istedi. Shaykh Omar’ın sigara vermeyeceğini söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Tartışma çevredekilerin araya girmesi sonucunda son buldu.

Kısa bir süre sonra Shaykh Omar yanındaki kendisi gibi yabancı uyruklu olan arkadaşıyla birlikte köprüden geçtiği sırada Serkan D., T.Ö., D.D. ve İ.K. ile karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışma sırasında Shaykh Omar’ı tekmeleyerek yere yıkan Serkan D. yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Suriyeli genci karnından yaraladı. Tesadüfen olay yerinden geçmekte olan bir jandarma ekibi köprü üzerinde aracını durdurarak yaralanan Shaykh Omar’e ilk müdahalenin yapılması için yardımcı oldu. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan Shaykh Omar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Shaykh Omar Alanya’ya sevk edildi.