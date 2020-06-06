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Diyarbakır'da halk otobüsü şoförünün testi pozitif

Diyarbakır'da şehir içi taşımacılık yapan özel halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı. Sürücü tedavi altına alınırken, kullandığı otobüs dezenfekte işlemleri için otobüs parkına çekildi. Filyasyon ekipleri otobüsü kullanan vatandaşların belirlenmesi için çalışma başlattı.

Türkiye'de 1 Haziran itibarı ile salgında normalleşme takvimine geçilmesiyle Diyarbakır'da koronavirüs vakalarında artış yaşandı.

Otobüsü kullananların bulunması için çalışma başlatıldı
Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısında artış her geçen gün sürüyor. Son olarak şehir içi taşımacılık yapan özel halk otobüsü şoförünün de korona virüs testi pozitif çıktı. Şoför tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, araç da dezenfekte işlemleri için otobüs parkına çekildi. Filyasyon ekipleri otobüsü kullanan vatandaşların belirlenmesi için çalışma başlattı.

Bağlar'da da 3 sokak karantinaya alındı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de, 7 hanede toplam 18 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından 3 sokak karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 839, 851 ve 852. sokaklar 2'nci bir emre kadar karantinaya alındı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi. Sokak, polis ve zabıta ekipleri tarafından kapatılarak giriş çıkışlar yasaklandı.

Vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi

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Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı
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