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Tekirdağ'da su metrelerce yükseğe fışkırdı

Tekirdağ'da su hattında meydana gelen patlamanın ardından borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı. TESKİ ekiplere aniden müdahale ederek arızayı giderdi.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçe merkezi ile Aşağısevindikli Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (TESKİ) Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi’nden geçen 800’lük Süleymanpaşa su hattında patlama meydana geldi. Borudan çıkan sular, metrelerce yükseğe fışkırdı.

Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde seyir eden sürücüler metrelerce yükseğe fışkıran suları görünce şaşırdı. Bazı sürücüler ise araçlarını durdurarak manzaranın resmini çekmeyi tercih etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen TESKİ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma yaptı. Arıza gece saatlerinde giderilerek yeniden su verildi.

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