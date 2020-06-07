YEREL

Mersin'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü

MERSİN’in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza Pozantı-Tarsus TEM otoyolu Damlama Mahallesi Pelit Taşpınar Tesisine 500 metre kala yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Pozantı Tarsus istikametine seyir eden Aycan Yıldırım (48) yönetimindeki 01 ACN 18 plakalı otomobil, önünde seyir eden Mükremin Ç. idaresindeki 01 D 1842 plakalı tıra çarptı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Gazi Sevenol, Şencan Yıldırım Gürnar, Sevcan Sevenol hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Kazadan dolayı TEM otoyolu kısa süreliğine trafiğe kapanırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Başakşehir’de emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi: Çok sayıda yaralı var
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü, 12 yaralı
6 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İran sınırında önemli açıklama
Özlem Gürses'in CNN Türk ayıbı ve Süleyman Soylu kehaneti
Bakan Fahrettin Koca'yı adeta isyan ettiren fotoğraf
ÖNCEKİ VİDEOLAR
O anlar kamerada! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler böyle kurtarıldı
Bahçelievler'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Sokağa çıkma yasağı iptal Erdoğan son dakika bilgisi paylaştı
Antalya'da yasak kalktı! 30 metreden kendini denize bıraktı
Canlı yayındaki hata izleyenleri güldürdü
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi
İzmit'te halk otobüsünde akılalmaz kavga! Kadın küfredip, saldırdı
Babalar günü bu pazar mı 2020 babalar günü hangi gün olacak?