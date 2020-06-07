Sibel Can'ın dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın bir sünnet düğününde dans görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Can'ın kıvraklığı izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Kariyerinin başında dansözlük yaptığı bilinen ünlü şarkıcı Sibel Can, 80'li yıllarda Maksim Gazinosu'nda oryantal dansçı olarak mesleğe adım attı. Can'ın bir sünnet düğününe katıldığı görüntülerde dans ettiği görüntüler sosyal medyayı salladı.
Henüz 14 yaşındayken dansa merak saran sanatçı Sibel Can'ın, dansöz olarak sahneye çıktığı anlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.