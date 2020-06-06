O anlar kamerada! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler böyle kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenliği tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilen mülteciler, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı.
Konuyla ilgili MSB'nin Twitter hesabından şu ifadelere yer verildi:
"Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır."