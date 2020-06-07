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Taha Duymaz'ın Instagram hesabına el konuldu! Sözleri başını yaktı

Yemek yaptığı videoları Instagram'da paylaşan ve 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Taha Duymaz, bir takipçisine ettiği hakaretten dolayı 1 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı.

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde ikamet eden Taha Duymaz'ın küçük mutfağında çektiği yemek videolarıyla üne kavuşan Taha Duymaz'ın 1 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı. Taha'yı destekleyenler olduğu kadar da insanların duysunu sömürdüğünü söyleyenlerde var. 

İnsanların duygusunu sömürdüğünü iddia edilen Duymaz, yoğun eleştiriler sonrası sinirlerine hakim olamadı ve geçtiğimiz gün Instagram açtığı canlı yayında gelen yorum üzerine takipçisine hakaret etti.

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