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Sema Esen (Aleyna Çakır) intihar mı etti? Kan donduran mesajlar ortaya çıktı

Sema Esen’in (Aleyna Çakır) olaydan 1,5 ay sonra intihar ettiği otopsi sonucu belirlendi. Rapora Sema Esen'in, erkek arkadaşı Ümit U.'nun M.C.Ç. ile görüşmesini istemediği için aralarında tartışma çıktığı, Esen'in gönderdiği son mesajların da eklendi belirtildi.

'Aleyna Çakır' ismini kullanan Sema Esen, geçen çarşamba günü Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinde, erkek arkadaşı Ümit U. tarafından bornoz kuşağı ile tavana asılı halde bulundu.

Ümit U.'nun haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sema Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemeden sonra Esen'in cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda, Sema Esen'in bornoz kuşağı ile kendini asarak yaşamına son verdiği belirtildi.  

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