Bakan Murat Kurum: 116 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz

Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da devam eden bazı bölgelerdeki kentsel dönüşüm alanlarını inceledi. Bakan Kurum, ilk ziyaretini Esenler'deki Güney Rezerv Konut Projesi alanına gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının koronavirüs salgını sürecinde de devam ettiğini belirterek, "Pandemi sürecinde titizliğe, sosyal mesafeye uymak suretiyle çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürdük. İnşaatlarımız bitme aşamasına geldi. Elazığ'da 24 bin konut üretiyoruz. Yıl sonuna kadar etaplar halinde yine bu konutların teslimlerini gerçekleştireceğiz." dedi.