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İzmit'te kanlı hesaplaşma! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın evinin önünde tartıştığı şahıslar tarafından silahla yaralanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yassıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. ve D.A. isimli 2 şahıs aralarında para nedeni ile anlaşmazlık olan Ü.T.’ isimli vatandaşın evinin önüne giderek ateş açtı. Silah seslerini duyan Ü.T. dışarı çıkarak şahıslarla tartışamaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında Ü.T. E.A. isimli şahsı iteleyerek yere düşürdü. Yerden kalkan E.A. ile D.A., tabanca ile Ü.T.’ye tabanca ile ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet karnına ve bacağına isabet eden Ü.T. yaralandı. Bu sırada evde bulunan bir kişi de şahıslara müdahale etmeye çalıştı.

Şüpheliler yakalandı
Evde bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ü.T. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. E.A. ile D.A. isimli şüpheliler ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı kamerada
Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olay anında şahıslar arasında tartışma çıktığı görülüyor. Ü.T.'nin yere düşürdüğü şahıs kalkarak silahla ateş ediyor. Ü.T. ise kendisine ateş eden şahıslardan koşarak uzaklaşmaya çalışıyor. Bu sırada evden çıkan bir kişi de şahıslara müdahale etmeye çalışıyor.

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