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Coşkun Sabah: Parası olmayan beni anlamaz

Koronavirüs yüzünden konserlerinin iptal edildiğini ve maddi zarara uğradığını ifade eden sanatçı Coşkun Sabah, "Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz" ifadelerini kullandı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs yüzünden konserlerinin iptal edildiğini ve maddi zarara uğradığını ifade eden sanatçı Coşkun Sabah, yeni açıklamalarda bulundu.

2. Sayfa'ya konuşan Sabah, konuyla ilgili şunları söyledi:

Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz. Ben üç ay kira almadım. Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben 450 bin lirayı dört ayda harcıyorum, sonra ne olacak?

Sabah, geçtiğimiz günlerde "Pandemi süreci ekonominizi etkiledi mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Bir sıkıntım yok arkadaşlar. 80'li yıllarda ortalığı kasıp, kavuruyordum. O zamanlar iyi paralar kazanıp, iyi birikimler yaptım. Yoksa teliflerden gelen paralar Türkiye'de komik rakamlar.

Coşkun Sabah, "Hazıra dağ dayanmaz. 3-4 ay dayanırım ama sonrasını bilemiyorum. Biliyorsunuz Ceyda ile ayrılık döneminde yüklü bir tazminat ödedim" ifadelerini kullanmıştı.

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