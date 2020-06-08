Akademisyen Pınar Dinç Umut Özkırımlı'yı deşifre etti! Savcılık harekete geçti

Son dakika haberine göre İsveç'te doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Pınar Dinç'in, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen meslektaşı Umut Özkırımlı'yı isim vermeden "kendisini 2,5 yıldır tacize etmek"le suçlaması üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Pınar Dinç'in beyanları ve elde edilecek delillerle birlikte tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin adres, iletişim ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesini ve ifadesinin alınmasını talep etti.