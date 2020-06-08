GÜNCEL

Akademisyen Pınar Dinç Umut Özkırımlı'yı deşifre etti! Savcılık harekete geçti

İsveç'te doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Pınar Dinç, Türk medyasında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla anılan meslektaşı Umut Özkırımlı'yı isim vermeden "kendisini 2,5 yıldır tacize etmek"le suçladı. Dinç'in taciz iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberine göre İsveç'te doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Pınar Dinç'in, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen meslektaşı Umut Özkırımlı'yı isim vermeden "kendisini 2,5 yıldır tacize etmek"le suçlaması üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Pınar Dinç'in beyanları ve elde edilecek delillerle birlikte tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin adres, iletişim ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesini ve ifadesinin alınmasını talep etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Varank'tan yerli tanı kiti müjdesi: 30 dakikada sonuç alınıyor
HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan gizli ittifak tepkisi: Yapmayacağız
Zonguldak'ta korku dolu saatler! Zorla girdiği evde boşandığı eşini rehin aldı...
Galatasaray Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transferini bitirdi
Eskişehir'de çocuğu için doğum günü kutlaması düzenleyen kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da karısını cayır cayır yaktı! kızının verdiği ifade gerçeği ortaya çıkardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kağıt toplayıcı çocuğa cinsel istismar! Kamerada görüp polise haber verdi
Asker uğurlamasında İstanbul'u savaş alanına çevirdiler
Sorumluluk sınavı tarihleri MEB hangi konular çıkacak?
İstanbul'da sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı
Nedim Şener'den HDP yorumu: O parti kapatılmalı! Nokta...
1000 TL yardım başvuru sonucu açıklandı mı ne zaman belli olur?
Coşkun Sabah: Parası olmayan beni anlamaz
Hazine arazisi nedir çiftçiye ücretsiz hazine arazisi detayları belli oldu