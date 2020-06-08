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İstanbul'da sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı

İSTANBUL Arnavutköy’de bir kişi tartıştığı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Yakınlarının engellemesine rağmen eşini pompalı silahla
vuran zanlının o anları cep telefonu kamerası saniye saniye kaydedildi.
Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Sungurlu Sokakta yaşandı. İddiaya göre Veysi Çelik (55) ve eşi Hatice Çelik evde bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. İkili arasında evde başlayan tartışma sokak üzerinde de devam etti. Tartışmanın devam etmesi üzerine gözü dönmüş adam eşine yanında bulunan pompalı tüfekle vurdu.

Bir süre sonra geri dönen zanlı akrabalarının engel olmasına rağmen kurşun yağdırmaya devam etti. Dehşet anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrasında kaçan adamı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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