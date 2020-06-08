DÜNYA

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti bağırsağından balık çıktı

Çin’de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki bir kişinin rektumunda (bağırsak) balık tespit edildi. Balık, 5 saatlik operasyonla alınabildi.

Çin'de film gibi bir olay yaşandı. Ülkenin Guangdong eyaletinde, bir kişi karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kimliği açıklanmayan 30 yaşındaki kişi karın ağrısıyla Zhaoqing Hastanesi’ne gitti.

Çekilen röntgende, adamın rektumunda (bağırsak) bir balığın olduğu görüldü.

Hastanede gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla balık adamın vücudundan çıkarıldı.

Yerel medya, söz konusu olayda adamın ‘yanlışlıkla’ balığın üzerine oturduğu bilgisine yer verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Zonguldak'ta eski eş dehşeti! Ayağından vurup rehin aldı görüntüler tüyler ürpertti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 14 termik santrale geçici çalışma ruhsatı verildi
İzmir'de polis sahilde halay çekenleri bulmak için harekete geçti
Sivas'ın ilçesine hayat verdi Bekir Pakdemirli teşekkür ve dua etti
Mayısta otomotiv sektöründe canlanma! İhracatta büyük artış
Tokat'ta İdlib şehidi İsmail Anayurt gözyaşlarıyla toprağa verildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İlber Ortaylı'dan Ayasofya'yla ilgili çarpıcı açıklama:
Mustafa Varank'tan yerli tanı kiti müjdesi
Ücretsiz izin parası ödeneği yattı mı ne zaman yatacak?
ABD'de polis şiddeti bitmiyor! İkinci George Floyd vakası...
Nedim Şener'in Ayasofya sözler sosyal medyada TT listesine girdi
THY sağlık çalışanları indirimi kayıt formu 2020
Akademisyen Pınar Dinç Umut Özkırımlı'yı deşifre etti! Savcılık harekete geçti
Pandemi yardımı sonuç ekranı sorgulama açılıyor-2020