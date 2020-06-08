Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin bilgiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi veren Erdoğan, "FETÖ'cü isimleri kendilerine aktardık. O da, 'Gönderdiğiniz bilgileri alacağım, gerekli çalışmaları yapacağım' dedi" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşanan gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

"George Floyd'un öldürülmesi ırkçı bir yaklaşımın tezahürü. Vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edebileceği bir durum değil. PKK/YPG'nin Antifa denilen terör örgütü ile ABD'deki bir araya gelişleri manidardır. Bunu Sayın Trump'a söyledim."