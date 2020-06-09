Bayburt’ta vatandaşların ayı şaşkınlığı

Bayburt merkeze bağlı Dikmetaş mevkiinde gündüz saatlerinde boz ayı görüntülendi. Ailece bahçede zaman geçiren vatandaşlar biranda yaklaşık 5 metre ötelerinde yiyecek arayan boz ayıyı fark etti. Boz ayıyı karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar bir yandan da cep telefonuyla bu anları görüntülediler.

Bir süre etrafta dolaşan ayı daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.