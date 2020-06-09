MEDYA

Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı

Sefirin Kızı dizisi 16. yeni bölümüyle 15 Haziran 2020 Pazartesi akşamı Star'da olacak. Sefirin Kızı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Sefirin Kızı 15 Haziran 2020 Pazartesi akşamı Star'da...

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mobilya ustası, karyola tamiri için gittiği evde cinsel saldırıda bulundu
Bakan Gül'den darp iddialarına cevap!
Erdoğan ve Trump telefonla görüştü
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu
Van'da PKK'dan hain saldırı: Şehit ve yaralılar var
ABD'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 2 milyonu aştı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zalim İstanbul 38. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 25. bölüm 2. fragmanı
57 yaşındaki Aydan Şener hiç yaşlanmıyor! Pozuna bakın
Erdoğan yapışık ikizler hakkında bilinmeyenleri anlattı
Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin bilgiler
Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayı ifşa etmişti
60 saniyede bugün (8 Haziran 2020)
Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk kimdir aslen nereli olay oldu