Cübbeli Ahmet Hoca’dan HDP’ye sert tepki! Bunların yaptığını canavar bile yapmaz

CHP’li Enis Berberoğlu ve HDP’li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları’nın milletvekilliği düşürüldü ama tartışması bitmedi. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü PKK’nın uzantısı HDP’ye ateş püskürdü.

İşte o açıklamalar,

‘Bunların adamları mecliste, vekillikleri düşürüldü diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Geç kalınmış bir adım, çoktan kapatılması lazımdı bu partinin. Mecliste maaş alacaklar, milletin vergileriyle her şeyi yapacaklar ondan sonra efendim askere, polise silah çekecekler çekenleri kutsayacaklar… İşte bunlardan bir tanesi en son Eren Bülbül’ü şehit eden teröristin cenazesine katıldı.’

‘Bunlar mahlûkat, bunların yaptığını canavar yapmaz. Allah acilen partilerinin kapanmasını nasip eylesin’