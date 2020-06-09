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Sultangazi Kent Ormanı'nda feci olay! Boğazı kesilip ormana atılmış olarak bulundu

SULTANGAZİ'deki Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu. Temizlik görevlisinin haber vermesiyle vahşet ortçaya çıktı...

Edilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında ormanda temizlik yapan temizlik işçisi yerde, hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri alanda yaptığı çalışma sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri çevreye şerit çekerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı, boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesik izleri olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

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