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FOX TV'de Can Yaman Özge Gürel dizisi Bay Yanlış'a öpüşme sahnesi olay oldu

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Bay Yanlış'ın başrolleri Can Yaman ve Özge Gürel'in öpüşme sahnesi, dizinin ilk bölümüne damga vuracak gibi duruyor.

Pandemi sürecinde normalleşme dönemine girilirken dizi setleri de yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Yeni diziler televizyon ekranlarında boy göstermeye başlayacak. Romantik komedi tadında Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerinde olduğu Bay Yanlış dizisi de FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle yayımlanmaya hazırlanıyor. 

Bay Yanlış'ın 1. bölüm fragmanı yayımlandı. Can Yaman ve Özge Gürel'in hayat verdiği karakterler Özgür ile Ezgi'nin öpüşme ve duş sahnesi dikkat çekti. Bay Yanlış, 26 Haziran Cuma akşamı FOX TV'de ekran yolculuğuna başlayacak.

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