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Bursa’da tekstil atölyesine giren yılan korkuya sebep oldu

BURSA’da, tekstil atölyesine giren yılan, korkuya sebep oldu. Yılanın itfaiye ekipleri tarafından yakalanma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İznik’te yaklaşık 100 kişinin çalıştığı tekstil firmasının üretim bölümüne, 1,5 metre uzunluğunda yılan girdi. Firmada çalışanlar yılanı görünce korkuya kapıldı. İhbar üzerine gelen İznik Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı önce bahçeye çıkardı, sonra da yakaladı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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