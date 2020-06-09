POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri Yunan medyasının gündeminden düşmüyor!

YUNAN hükümetinden arka arkaya gelen küstah açıklamalar sonrasında Erdoğan'ın yaptığı açıklama Yunanistan'da olay oldu. Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik hadsiz söylemlerini sert bir biçimde eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri, Yunan medyasında manşetlere taşındı.

Yunan yönetiminin Türkiye aleyhine art arda yaptığı açıklamalar, bardağı taşırma noktasına getirdi. Son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un, Türkiye'ye karşı askeri çatışmaya hazır oldukları imasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son noktayı koydu.

Erdoğan'ın sözleri gündemden düşmüyor
Yunan yönetiminin haddini aşan yorumlarına karşı "Yunanistan boş durmuyor, kurusıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dalga ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir.” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya eleştirilerine de yanıt verdi.

Yunan basınında olay yarattı
"Bu sefer de kalkıyorlar 'Sakın ha! Ayasofya'yla ilgili orayı camiye çevirmeyin' Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi? Bunun için sizden izin almaya, müsaade almaya asla tevessül etmez." açıklamasında bulunan Erdoğan’ın sözleri, Yunan basınında olay yarattı.

Erdoğan Yunanistan’a meydan okudu
Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını “Erdoğan Yunanistan’a gözdağı verdi” açısıyla gündeme taşıdı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, olay yaratan sözleri "Erdoğan Yunanistan’a meydan okudu" başlığıyla verdi.

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