ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kız 62 yaşındaki adama kaçtı

Kilis’te 15 ay önce 18 yaşını doldurduktan iki gün sonra kaybolan Sümeyye Çalıcıoğlu, tüm Türkiye’de aranıyordu. Annesi Ayşe Çalıcıoğlu, Müge Anlı’ya başvurarak kızının akıbetinin araştırılmasını istedi.

Sümeyye Çalıcıoğlu ailesine bir mektup bırakarak 23 Mart 2019'da ortadan kayboldu. Yeni reşit olduktan iki sonra evden kaçan ilkokul mezunu kızın yazdığı mektupta okuyan herkesi şoke etti.

Sümeyye mektupta; "Ben asker arkadşımla gidiyorum beni aramayı, arayıpta sizi köye rezil etmeyin. Ben 6 yada 8 ay sonra geri dönerim. Beni siz hiç merak etmeyin olur mu? Anneme söylersin beni merak etmesin. Ben geri döneceğim." satırlarından sonra ortadan kayboldu.

15 aydır hiçbir izine rastlanmayan genç kızın peşine düşen Müge Anlı, edindiği bilgilerle hem kendisi hem de izleyenleri şoke oldu.

Sümeyye Çalıcıoğlu’nun reşit olur olmaz 62 yaşındaki, evli ve 3 çocuk babası olan komşusu ile kaçtığı ortaya çıktı.