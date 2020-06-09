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Yasmin Erbil mini eteğiyle dans etti! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Yasmin Erbil, cesur dans videolarına bir yenisini daha ekledi. Mini etek ve göğüs dekolteli bir kombin yapan Erbil gündeme oturdu.

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen Yasmin Erbil, her anını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla mini eteklerini giymeye başlayan Erbil, kot eteği ve göğüs dekolteli bluzuyla dans ettiği anları yayımladı.

Paylaşımlarıyla sürekli tepki çeken Yasmin Erbil, kendisine kusma emojisi gönderen bir kadın takipçisini Instagram hesabının hikaye kısmından ifşa ederek "Umarım hemcinslerinle sorununu yakında çözersin" dedi. Erbil bir başka paylaşıma da "ahlakçılar hep ahlaksız" alıntısını yaptı.

"Sakın bana duyar kasmayın"

Dün evinden paylaşımlar yapan Yasmin Erbil, pijamasıyla bir bikinisini kombinleyerek poz verdi. Göğüs kısımları bağcık detaylı bikini giydiği için eleştirileceğini tahmin eden Erbil, "Sakın bana duyar kasmayın. Denizde gördüğünüz bikini çokta anlam yüklemeyin her şeye herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım alıştım" dedi.

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