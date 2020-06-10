Pakistan’da akılalmaz olay! Bahis çetesi çökertildi, bir eşek de gözaltına alındı
Pakistan’da yasa dışı bahis çetesine düzenlenen operasyonda 8 kişi ve bir eşek gözaltına alındı. Polisin soruşturmasında eşeğin gözaltına alınma nedeninin "çeteye yardımda bulunmak" olduğu belirtildi.
Pakistan'da sıra dışı bir olay yaşandı. İlginç olay, ülkenin Pencap eyaletindeki Rahim Yar Khan kentinde meydana geldi.
Eşek gözaltına alındı
Polisin yasa dışı bahis çetesine düzenlediği operasyonda, 8 kişi ve bir eşek gözaltına alındı. Pakistan medyası, polis raporunda gözaltına alınan 8 kişiyle birlikte bir eşeğin de gözaltına alındığını duyurdu.
Pakistan medyası eşeğin, yasa dışı bahis çetesinin yardımda bulunmak suçu kapsamında gözaltına alındığını aktardı. Bahsi geçen operasyonda 120 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 5 bin TL) ele geçirildiği ifade edildi.