YEREL

Tişörtü alıp giydi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti!

Diyarbakır’da bir hırsız, giyim dükkanının önünde sergilenen tişörtü alıp ara sokağa girerek üstüne giydi. Pişkin hırsız, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam ederken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay geçtiğimiz gün Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi.

İş yerinin önünden geçen bir hırsız, dükkanın önünde bulunan tişörtlerden birini alarak yandaki ara sokağa girdi. Burada üzerini değiştiren şahsı gören çocuklar, tişörtün parasını verip vermediğini sordu. Cebinden çıkardığı parayı gösterip tişörtü aldığını söyleyen zanlı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Datça'da 3 gündür kayıptı inşaatta ölü bulundu
Ayasofya cami yapılacak mı? AK Parti'li Mehmet Muş Haziran'ı işaret
Antalya'da mahalleli ceset kokusu sanıp polisi aradı gerçek başka çıktı
İspanya’da koronavirüs tedbiri! Tüm ülkede maske takma zorunluluğu
AK Parti Hilvan belediye başkanı Aslan Ali Bayık'tan kötü haber
11 bin 783 provokatör hesabın yüzde 67'si FETÖ bağlantılı çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kız 62 yaşındaki adama kaçtı
Yasmin Erbil mini eteğiyle dans etti! Sosyal medyayı salladı
DGS sınav ücreti kaç para hangi bankaya ödeme yapılacak?
Murat Dalkılıç: Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri Yunan medyasının gündeminden düşmüyor!
Hac 2020 olacak mı Diyanet hac ne zaman yapılacak?
Tekirdağ’da akıl almaz gasp saniye saniye kamerada
Kaç aylık çocuklar bu sene okula başlayacak 2020-2021 ilkokul kayıtları