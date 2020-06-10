Cem Toker'den Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler!
LDP eski Başkanı Cem Toker, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
LDP eski Başkanı Cem Toker, katıldığı bir programda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sert eleştiriler getirdi.
Biz10 Tv'de konuşan Cem Toker, Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun muhalefete katkısının çok sınırılı olacağını söyledi.
Porgramda moderatör Çağlar Cilara'nın Ahmet Davutoğlu'nu kastederek 'AK Parti'den ayrılmak kolay iş mi?' sorusuna 'AK Parti'yi devirmek kolay iş mi?' cevabını verdi.