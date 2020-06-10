DÜNYA

Dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa yuvaları ilk kez drone ile görüntülendi

Avustralya'da, Queensland Çevre ve Bilim Departmanı'ndan (DES) bilim insanları, dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa yuvalarını drone ile görüntüledi.

Avustralya'da, Queensland Çevre ve Bilim Departmanı'ndan (DES) bilim insanları, dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa yuvalarını drone ile görüntüledi. Ülkenin Cairns eyaletine yaklaşık 620 km kuzeybatısında olan ve bitkisel mercan cenneti olan Raine Adası'ndaki yüzen yeşil kaplumbağalar ortaya renkli görürüntülerin çıkmasına neden oldu.

SEL RİSKİ ÜREMELERİNE ENGEL OLUYOR

Bilim insanları, dünya üzerindeki en büyük kaplumbağa yuvası olan Raine Adası'ndaki yuvaların, sel ve bozulan arazisi nedeniyle bekledikleri gibi üremediklerini fark ettiler.Ekibinin, kaplumbağaların uçurumlardan düştüğünü ve tuzaklara düştüğünü fark ettiğini açıklayan DES'te görevli doktor Andrew Dunstan, "Bu büyük toplamalar olmasına rağmen, gerçek üremenin çok iyi çalışmadığını fark ettik. Yuvalaları sel olaylarına karşı risk altında" dedi.Bilim insanları, mücadele eden kaplumbağalara yardım etmek için bir dizi müdahale uyguladıktan sonra, nüfusu takip etmeye çalıştılar. Aralık ayında yapılan ve Perşembe günü bilimsel bir dergide yayınlanan araştırmada, tehlike altındaki deniz canlılarını belgelemede, insansız hava araçlarının kullanılmasının en doğru yol olduğunu bulundu.

DOREN'LA İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Drone'ları kullanan ekip, adanın etrafında yüzerek yumurtalarını bırakmak için kıyıya gelmeyi bekleyen yaklaşık 64 bin kaplumbağa ortaya çıkardı. Araştırmacılar, sonuçları kaplumbağa popülasyonunu anlamak ve yönetmek için kullanmayı planlıyor ve gelecekte yapay zeka kullanarak video çekimlerindeki sayıları otomatikleştirebilmeyi planlıyorlar.

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