Ankara Beypazarı'ndaki otobüs kazası kamerada

Alınan bilgiye göre, Beypazarı'nda Hamzalar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, sabah saatlerinde Nallıhan istikametinden gelen O.E. yönetimindeki tır ile A.D. yönetimindeki 06 GF 3945 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada S.Ö hayatını kaybederken otobüs sürücüsü A.D., S.A ve M.K. yaralandı. Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, tır şoförü gözaltına alındı.