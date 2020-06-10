Ankara Beypazarı'ndaki otobüs kazası kamerada
ANKARA Beypazarı'nda TIR'ın yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beypazarı'nda Hamzalar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, sabah saatlerinde Nallıhan istikametinden gelen O.E. yönetimindeki tır ile A.D. yönetimindeki 06 GF 3945 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada S.Ö hayatını kaybederken otobüs sürücüsü A.D., S.A ve M.K. yaralandı. Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, tır şoförü gözaltına alındı.