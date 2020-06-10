YEREL

Bodrum’da film gibi olay! Boş araziye bakın ne boşalttılar

BODRUM’da boş bir araziye minibüsle 30 çuval hafriyat getirip boşaltan 2 kişi zabıta ekiplerini görünce indirdikleri hafriyat çuvallarını saniyeler içinde tekrar minibüs kasasına yüklediler. Komedi filmlerini aratmayan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi Koyunbaba mevkisinde minibüsle boş bir araziye gelen 2 inşaat işçisi minibüsün arkasına yükledikleri 30 çuval hafriyatı minibüsten indirmeye başladı. Hızlı bir şekilde çuvallar dolusu inşaat atıklarını araziye bırakan işçilerin o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Çektiği görüntüleri

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a göndererek kaçak hafriyatı şikayet eden vatandaş Belediye ekiplerinin gelmesini bekledi. Hafriyatların yol üstünde bulunan bir araziye döküldüğü görüntülere sinirlenen Başkan Aras, belediye ekiplerini seferber etti. Hızlı bir şeklide hafriyatın döküldüğü araziye gelen zabıta ekipleri, işçiler son çuvalı minibüsten indirirken baskın yaptı. Zabıta ekiplerini gören işçiler 30 çuval hafriyatı geri minibüse yüklemeye başladı. Hafriyatları İndirdikleri gibi geri yüklemeleri komedi filmlerini aratmayacak sahneler oluşturdu. İşçiler kabahatlar kanununa göre para cezası yemekten kaçamadı.
İşçilerin çuvalları minibüsten indirir indirmez zabıta ekiplerini görünce tekrar geri yükledikleri anlar ise o an çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP koronavirüs zamanı bakın nasıl kurultay yapacak
Flaş gelişme! Yunanistan, Türk kargo gemileri ve fırkateynleri durdurmaya çalıştı
Adalet Bakanı Gül'den TBB Başkanı Feyzioğlu ve baro başkanlarıyla önemli toplantı
Yüksekova'da 2 sokak karantinaya alındı
Kıdem tazminatı fona mı aktarılacak? Kıdemle ilgili çok önemli toplantı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hayranları şokta! Demet Evgar bu hale geldi!
Mantar toplamaya gitti ayı sürüsü ile karşılaştı
Yurdaer Okur kimdir nereli yaşı kaç Yurdaer Okur tüm dizileri
Usta tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı
Nüfuz Edici Bomba'nın teslimatları sürüyor
Babalar günü bu hafta mı 2020 Babalar günü hangi gün kutlanacak?
Avcılar’da sokak ortasında dehşet! Eşini önce darp etti sonra bıçakladı
Eren Vurdem nereli yaşı kaç Eren Vurdem dizileri hangisi?