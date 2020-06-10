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Adana'da iki kardeş arabada vuruldu

ADANA'da iki kardeş Antalya'da hayatını kaybeden annelerinin cenazesini havalimanından almaya giderken iki kuzeni tarafından arabada tabancayla vurularak yaralandı. Ağır yaralı kardeşlerden biri, "Nefes alamıyorum" diyerek ambulans bekledi.

Korkunç olay merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan İsmail ve Ercan Dinler'in annesi Keziban Dinler Antalya'da hayatını kaybetti. İki kardeş anneleri memleketleri Adana'da toprağa verileceği için kente geldi.

30 yıl önceki husumet

Cenazeye 30 yıl önce aralarında husumet olan teyzesinin çocukları A.A. ile G.A. da geldi. Annenin cenazesi ise bugün sabah saatlerinde uçak ile Adana Havalimanı'na geldi. İddiaya göre, iki kardeş otomobile binip cenazeyi almaya giderken kuzenleri ile aralarında eski husumetten dolayı tartışma çıktı. 

Ağır yaralı halde 20 metre gidebildi

Kuzenlerden biri İsmail Dinler'in kullandığı otomobile binerek tabanca ile ateş etmeye başladı. İki kardeş açılan ateş sonucu yaralandı. Zanlılar ise bir otomobile binip olay yerinden kaçtı. İsmail Dinler yaralı halde hastaneye gitmek istedi ancak ağır yaralı olduğu için sadece 20 metre gidip orada kaldı. 

Direksiyon başında serum takıldı

Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan Dinler'i ambulansa alırken İsmail Dinler'e de direksiyon başında serum taktı.

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