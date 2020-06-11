DÜNYA

Mısırlı çift düğüne dozer üzerinde katıldı

Mısır’da bir çift düğüne katılanların korona olabileceği ihtimaline karşı sosyal mesafeyi korumak için düğün törenine dozerle katıldı.

Mısır’ın başkenti Kahire'nin kuzeyinde yer alan Mansure bölgesinde bir çift korona virüs olmasına rağmen düğünü gerçekleşmekte ısrarcı oldu. Düğün törenine bütün sevdiklerinin gelmesini isteyen yeni evli çift, mutlu gününü yakınlarıyla kutlamak istedi. Ancak korona virüs salgını nedeniyle davetlilerin korona olabileceği ihtimaline karşı düğün törenine dozer kepçesinin üzerinde katılmayı tercih etti. Dozer kepçesi üzerinde mahallede gezen damat ve gelin davetlilere el salladı ve uzaktan dans etti.

Resmi kaynaklara göre, damat ve gelin inşaat sektöründe çalışan bir akrabasından dozer aldı ve korona karşı tedbirler olmasına rağmen düğünü gerçekleştirdi. Düğün töreni yapıldığı ihbarını alan düzenlemesinin haber duyan polisler, olay yerine sevk gelerek mahallede yapılan düğüne baskın yaptı. Kısa süre sonra düğün tamamen durduruldu. Dozerin sahibi polis merkezine götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Korona sonrası İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı
Özel okul ücretlerine zam geldi! En düşük özel okul ücreti ne kadar?
İsrail'de Netanyahu'ya büyük şok! İptal edildi
FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün 10 milyon doları aşan yatırım hesabı olduğu belirlendi
Libya'da Hafter yanlısı bir yetkilinin İsrail'den yardım istediği iddia edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel 'En büyük endişem' deyip açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kocaeli'de palet deposu alev alev yandı
Anne kız yürek dağladı Esra Erol hüngür hüngür ağladı
Gaye Su Akyol kaç yaşında ressam olan babası kimdir?
Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı
60 saniyede bugün (10 Haziran 2020)
e okul sınıf geçme karne sorgulama VBS girişi 2020
Adana'da iki kardeş arabada vuruldu
Kuruluş Osman Geyhatu Han kimdir tarihteki yeri Geyhatu ne demek?