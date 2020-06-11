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ATV canlıda Esra Erol ağladı! Meryem ile Nesibe hanım olayı

Esra Erol, ATV canlı yayınında 2 yıldır evden ayrı olan Meryem ile annesi Nesibe hanımı buluşturdu. Anne Nesibe hanım, kızı kaçınca şoka girmiş ve konuşamaz olmuştu. Annenin yayındaki konuşması yürek yaktı. 

Meryem 4 abisinin uyguladığı baskıdan bunalınca 18 yaşına girer girmez evini terk edip izini kaybettirdi. Kızına çok düşkün olan Nesibe hanım, o gidince şoka girdi ve konuşamaz oldu. Kendini idare etmekte güçlük çeken ve konuşmayan Nesibe hanım, sadece 'Meryem'in adını duyunca tepki veriyordu. 

Baba Nezir bey kızını bulmak için Esra Erol'a çıktı. Stüdyoya gelen Meryem, annesi için evine dönme kararı aldı. Genç kızın sesini duyan annenin hali Esra Erol'u canlı yayında hüngür hüngür ağlattı.

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