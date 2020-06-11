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Yürek sızlatan görüntü: Engelli çocuk çöpten plastik atık topluyor

Hatay'da, tekerlekli sandalyedeki bir çocuğun çöp konteynerinden plastik atık topladığı ve çevredekilerin de çocuğa para verdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Hatay Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaydedildiği öğrenilen, tekerlekli sandalyeli bir çocuğun çöp konteynerinden plastik atık toplaması ve çevredekilerin de çocuğa para vermesi görüntüleri ses getirdi. Çevre binadan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler, sosyal medyada yayılınca ilgili kurumlara yardım çağrıları yapıldı.

Gazapizm olarak tanınan ünlü rap şarkıcısı Anıl Acar da görüntüleri paylaşarak "And olsun sana çocuk bu böyle sürmeyecek" dedi.

Hatay valiliğinden açıklama

Sosyal medya üzerinden Hatay Valiliğine yapılan yardım çağrılarının ardından, valilikten yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada ailenin Suriye uyruklu olduğu ve Kızılay'dan kişi başı yardım ile engelli çocuk için de engelli yardımı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan inceleme sonucunda; hanede Suriye uyruklu baba ve anne ile birlikte çocuklarıyla toplam sekiz kişi ikamet etmekte olduğu, babanın ailenin geçimini hurdacılık ile sağlamaya çalıştığı, Kızılay'dan kişi başına yardımın yanı sıra engelli çocuğu için yardım aldığı öğrenilmiştir. Konu ile ilgili olarak İskenderun Kaymakamlığımız, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İskenderun Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından inceleme gerçekleştirilecektir."

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