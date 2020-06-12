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Ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'da ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi 8085 sokakta Sorgun Bulvarı istikametinden Side istikametine seyir halindeki Ömer Furkan Güçcük’ün kullandığı 07 AKA 352 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip 8096 sokak istikametine dönmekte olan Ümit Kartal’ın kullandığı 25 AAN 077 plakalı ticari araç ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle aşırı hızlı olduğu bildirilen motosiklet ve sürücüsü yola savrulurken, başını kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü başında kask olmasına rağmen ağır yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Furkan Güçcük’ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazada yaralanan ticari araç sürücüsü Ümit Kartal’ın durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

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