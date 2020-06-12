Can Ataklı'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Can Ataklı yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Kimsenin Aysofya'yı benim felan dediği yok. Bu işte içe dönük propagandaları. 'E Ayasofya'nın tapusu da bizde' e tamam tapusu başkasında olsa ne olacak alıp götürecek hali yok. Yada tapusu bende ben şöyle yapacağım deme hakkıda yok. Biz Ayasofya'yı istediğimiz gibi kullanırız o ayrı bir mesele. Ayasofya'yı istersen gece kulübü yap. Orayı müzelikten çıkart eğlence merkezi yap, Alış-veriş merkezi yap. Yani o konuda karışma gücü yetkisi haddi kimsede değil. Burada başka bir şey var. Dünya mirasi diyor...