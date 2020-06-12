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Kadın güvenlik görevlisine taşlı saldırı saniye saniye kamerada

İSTANBUL Küçükçekmece'de bir cani elindeki taşla özel güvenlik görevlisi kadının başına vurdu, ardından tekmeledi. Sonra da hızla olay yerinden kaçtı. Polis, saldırıyı çok yönlü soruşturuyor.

Hülya Arslan iki çocuk annesi genç bir güvenlik görevlisi. Gece mesaisindeydi saatler ise 22.30'u gösteriyordu.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre saldırgan bir süre binanın köşesinde keşif yapıyor. Eline aldığı büyük bir taşı arkasına gizleyip o esnada dinlenen kadın özel güvenlikçiye doğru yaklaşıyor. Saldırgan arkasında gizlediği taşı herşeyden habersiz özel güvenlik görevlisi Hülya Arslan'ın başına hızla vuruyor. Kadın güvenlik görevlisinin başına isabet eden taş yere düşüp parçalara ayrılıyor. Genç kadın ise taşın şiddetiyle yere yığılıyor. Zanlı ise yere düşen kadını tekmelemeye devam ediyor. ( CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın özel haberi.)

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