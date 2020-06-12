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Oyuncu Nuri Alço sevimli yavru ayıya ‘gazoz’ içirdi

Sinemada canlandırdığı kötü karekterler ile hafızalara kazınan oyuncu Nuri Alço bu kez gazozunu Park of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi’nin maskotu olan sevimli yavru ayıya içirdi. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Canlandırdığı kötü adam rolleriyle Türk sinemasının önde gelen isimlerinden biri olan oyuncu Nuri Alço’nun yavru ayıyı besleme anları renkli görüntüler oluşturdu. Alço, Park of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi’nin maskotu olan yavru ayının yanına giderek sevmeye başladı. Sinemada canlandırdığı kötü karekterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru ayıya ‘Gazoz ister misin?' diye sordu. Sevimli ayıcık önce gazozu içip ardından Alço’nun elinden düşürdü. Nuri Alço ile yavru aynın o halleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaşanan o anlara saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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