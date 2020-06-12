Emniyetten trafik kazalarına karşı videolu uyardı

Gerçekleşen trafik kazalarının da içerisinde bulunduğu bir video yayınlayan Türk Polis Teşkilatı, "Değerli sürücüler! Trafik dikkat ister, kurallara uyalım. Hayatınız yolda kalmasın." notuyla trafik kazalarının her 24 saniyede bir can aldığı vurguladı.

Paylaşımda; Sakarya, Giresun, Osmaniye, Kayseri, Ankara, Aydın gibi çeşitli illerden alınan trafik kazası görüntülerine yer verildi.