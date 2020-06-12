Emniyetten trafik kazalarına karşı videolu uyardı
Trafik kazalarına dikkat çekmek isteyen Türk Polis Teşkilatı, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile vatandaşları trafikte dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.
Gerçekleşen trafik kazalarının da içerisinde bulunduğu bir video yayınlayan Türk Polis Teşkilatı, "Değerli sürücüler! Trafik dikkat ister, kurallara uyalım. Hayatınız yolda kalmasın." notuyla trafik kazalarının her 24 saniyede bir can aldığı vurguladı.
Paylaşımda; Sakarya, Giresun, Osmaniye, Kayseri, Ankara, Aydın gibi çeşitli illerden alınan trafik kazası görüntülerine yer verildi.
Değerli sürücüler❗— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) June 12, 2020
Trafik dikkat ister kurallara uyalım. Hayatınız yolda kalmasın. pic.twitter.com/4No4Y0LSae