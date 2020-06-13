Demet Akalın Mihriban türküsünü okudu! Türküyü katletti deniyor

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve zaman zaman yaptığı çıkışlarıyla bilinen şarkıcı Demet Akalın, dün akşam düzenlenen 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde sahne aldı. Birçok şarkı okuyan Akalın'ın Mihriban performansı ise dinleyen herkesi şok etti.

Konserde geniş bir repertuarı olan Demet Akalın, kendis şarkılarının yanı sıra Abdürrahim Karakoç'un "Mihriban" eserini de seslendirdi.

Fakat başarılı şarkıcı Akalın'ın bu performansı çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi. Şarkıcının performansı için "Şarkı can çekişiyor" ve "Bu şarkı böyle zulüm görmedi" yorumları yapıldı.