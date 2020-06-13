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Komşusunun balkonuna yanıcı madde atan kadın intihara kalkıştı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde N.Y. tartıştığı komşusunun balkonuna yanıcı madde attı. Balkondaki eşyalar alev alırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. N.Y. daha sonra pencereye çıkarak intihara kalkıştı. Polis, N.Y.'yi kısa sürede ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Yeni Mahalle Filiz Evler Sitesi'nde meydana geldi. N.Y., iddiaya göre alt kattaki komşusuyla tartıştı. Bir süre sonra N.Y., komşusunun balkonuna yanıcı madde attı. Balkondaki eşyalar alev alırken, durumu fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu balkondaki alevler, büyümeden söndürüldü. 

Bir süre sonra N.Y., evinin penceresine çıkarak atlayacağını söyledi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince N.Y.'yi ikna etmek için çalışma başlatıldı. Kısa sürede polisin konuşmasıyla ikna olan N.Y. pencereden indirildi.  N.Y.. sağlık kontrolü için Çaycuma Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

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