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Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Geçtiğimiz günlerde bir sağlık çalışanının çıkan kavgada boğazının kesilmesiyle gündeme gelen Şişli'deki Maçka Parkı'nda yapımcı Elif Dağdeviren evine gitmek için geçmek istediği parkta bazı çocuklar tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradı.

Son günlerde üst üste yaşanan olaylarla gündeme gelen Maçka Demokrasi Parkı'nda yapımcı Elif Dağdeviren tacize uğradı.

Babasını hastaneye götürdükten sonra evine gitmek için Maçka Parkı'nı kullandığını belirten Dağdeviren, "Maçka Parkı benim Nişantaşı'na geçmek için kullandığım yürüme yolu. Köpeklerimi de burada gezdiriyorum. Çocukları uzaktan görüyordum. Geçenlere tükürüyorlar ya da dokunup kaçıyorlar. Biri uyardı. Ben yaklaşınca 'üstüme gelme tükürürüm korona olursun' dediklerini duydum. Bir oyun yapmışlar diye düşündüm. Ben geçerken bana da laf attılar. Oradan çıktım ve koşarak peşimden geldiler. En küçüğü 8, en büyüğü de 16, 17 yaşlarındaydı. Kız ve erkeklerin olduğu çocuklardı. Çok çirkin laf atmaya başladılar. Şu an olduğumuz yer o gün çok kalabalıktı. Küçük bir çocuk gelip elle tacizde bulundu. Ben döndüm ve dönünce düştü. Bağırmaya başladı. Kızlar 'ona ne yaptın' diye bağırmaya başladı. Elimde telefon vardı. Telefonla fotoğraf çekmeye başlayınca birden o çocuk ayağa kalktı. Telefondaki fotoğrafı sil diyerek, çantayı çekmeye başladılar. Telefonu elimden almaya çalıştılar. Etrafımı çevirdiler. Kızlar, erkeklerden daha büyüktü" dedi.

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