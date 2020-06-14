Bingöl Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl'den deprem açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, TRT Haber yayınına bağlanarak, "Karlıova'da herhangi bir yıkım yok. Depremi yoğun bir şekilde hissettik ama bir yıkıl olmadı. Can kaybı yok. Bazı köylerde evlerin duvarları yıkıldı. İki artçı deprem hissettik" açıklamalarında bulundu.